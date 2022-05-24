У будинку екс-президента Молдови Додона обшуки. Політика підозрюють у корупції та держзраді

Правоохоронці проводять обшуки у будинку колишнього президента Молдови Ігоря Додона, якого підозрюють у пасивній корупції, незаконному збагаченні та державній зраді. Про це пише видання Newsmaker.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

"У Кишиневі в будинку екс-президента, почесного голови Партії соціалістів Ігоря Додона проходять обшуки. Як повідомили NM у Генпрокуратурі, обшуки проводять у рамках справи про пасивну корупцію, незаконне збагачення, зраду батьківщини та фінансування політичної партії злочинною організацією", — повідомляє видання.

Згідно з повідомленням, обшук проводить Антикорупційна прокуратура спільно з Наццентром боротьби з корупцією та Службою інформації та безпеки.

У коментарі Newsmaker виконувач обов'язків генерального прокурора Молдови Думітру Робу спростував інформацію про те, що екс-президента затримано.

Робу повідомив, що "слідчі дії все ще йдуть" і пообіцяв надати більше інформації після обшуків.

Ігор Додон був президентом Молдови з 2016 до 2020 року. Як кандидат у президенти він обіймав проросійську позицію.

Нагадаємо, у 2020 році на виборах у Молдові з несподіваним відривом перемогла кандидат від "Дії та солідарності" Майя Санду, набравши у другому турі 57,7% голосів проти 42,3% голосів за Додона, який намагався переобратися на другий термін.