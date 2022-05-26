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Суд відправив експрезидента Молдови Додона під домашній арешт
Суд у Кишиневі на засіданні 26 травня ухвалив рішення відправити колишнього президента Молдови Ігоря Додона, якого затримали за підозрою у корупції, під домашній арешт на 30 діб. Про це повідомило видання Deschide.
Додон після оголошення вироку заявив, що нібито справа проти нього "сфабрикована на замовлення президента Молдови Майї Санду".
Прокурор повідомив, що звинувачення оскаржить рішення суду про поміщення Додона під домашній арешт, і вимагатимуть серйознішого запобіжного заходу.
Його звинувачують у держзраді та корупції. Зазначимо, що Додон під час своєї каденції підтримував Росію, незважаючи на те, що РФ окупувала територію Молдови – Придністров'я.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Нагадаємо, правоохоронці провели обшуки у будинку колишнього президента Молдови 24 травня.