Суд відправив експрезидента Молдови Додона під домашній арешт

Суд у Кишиневі на засіданні 26 травня ухвалив рішення відправити колишнього президента Молдови Ігоря Додона, якого затримали за підозрою у корупції, під домашній арешт на 30 діб. Про це повідомило видання Deschide.

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Додон після оголошення вироку заявив, що нібито справа проти нього "сфабрикована на замовлення президента Молдови Майї Санду".

Прокурор повідомив, що звинувачення оскаржить рішення суду про поміщення Додона під домашній арешт, і вимагатимуть серйознішого запобіжного заходу.

Його звинувачують у держзраді та корупції. Зазначимо, що Додон під час своєї каденції підтримував Росію, незважаючи на те, що РФ окупувала територію Молдови – Придністров'я.

Нагадаємо, правоохоронці провели обшуки у будинку колишнього президента Молдови 24 травня.