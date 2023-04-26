В Польше рассказали, когда заработает центр ремонта танков Leopard 2 из Украины

Сервисный центр по обслуживанию и ремонту танков Leopard 2, которые получает Украина, заработает в Польше уже в мае. Об этом сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак, передает PAP.

Центр будет создан на заводе Bumar-Łabędy в городе Гливице. Как отметил Блащак, выбор этого предприятия обусловлен тем, что 20 лет оно занимается обслуживанием и ремонтом, а также модернизацией танков Leopard 2А4 до версии 2PL.

Украина же в ближайшее время будет иметь два батальона танков Leopard 2 в версиях 2А4 и 2А6.

Расположение польского города Гливице

Также министр напомнил, что в Гливице ремонтируют и модернизируют польские танки семейства Т-72, которые, по словам украинской стороны, хорошо работают.

Напомним, о создании в Польше центра обслуживания танков Leopard 2, поставленных в Украину, было договорено на полях заседания в формате "Рамштайн". Тогда министр обороны Украины Алексей Резников отмечал, что это поспособствует укреплению возможностей украинских защитников.