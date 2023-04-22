В ближайшее время Испания поставит в Украину танки Leopard

Испания хочет поставить Украине шесть из десяти обещанных танков Leopard 2А4 в ближайшие дни.

Об этом сказал министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес, которого цитирует Tagesschau.

"После этого будет второй пакет с еще четырьмя танками", – сказал Альбарес в интервью газетам медиагруппы Funke Mediengruppe.

Он пообещал, что Испания будем поддерживать Украину до тех пор, пока она в этом будет нуждаться. Речь идет о гуманитарной помощи, приеме беженцев и снабжении оборонного вооружения.

Издание отмечает, что за последние недели 55 украинцев прошли в Испании подготовку в качестве членов экипажа и технического персонала на танках Leopard.

Всего в стра н е есть 347 таких танков, из них 108 относятся к более старому варианту 2А4 и 239 – к более новому типу 2А6, который в Испании называется 2Е. Однако пока Испания не хочет передавать Украине эти новые, более мощные танки.

Напомним, на полях заседания в формате "Рамштайн" состоялась встреча участников "танковой коалиции". На нем подписали протокол о намерениях по созданию в Польше центра технического обслуживания танков Leopard 2, поставленных в Украину.