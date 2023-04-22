Найближчим часом Іспанія поставить в Україну танки Leopard

Іспанія хоче поставити Україні шість з десяти обіцяних танків Leopard 2А4 найближчими днями.

Про це сказав міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес, якого цитує Tagesschau.

"Після цього буде другий пакет з ще чотирма танками", - сказав Альбарес в інтерв'ю газетам медіагрупи Funke Mediengruppe.

Він пообіцяв, що Іспанія будем підтримувати Україну доти, доки вона цього потребуватиме. Йдеться про гуманітарну допомогу, прийом біженців і постачання оборонного озброєння.

Видання зазначає, що за останні тижні 55 українців пройшли в Іспанії підготовку в якості членів екіпажу та технічного персоналу на танках Leopard.

Загалом у країні є 347 таких танків, з них 108 належать до старішого варіанту 2А4 і 239 - до новішого типу 2А6, який в Іспанії називається 2Е. Однак поки що Іспанія не хоче передавати Україні жодного з цих нових, більш потужних танків.

Нагадаємо, на полях засідання у форматі "Рамштайн" відбулася зустріч учасників "танкової коаліції". На ній підписали протокол про наміри щодо створення в Польщі центру технічного обслуговування танків Leopard 2, поставлених в Україну.