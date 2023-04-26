У Польщі розповіли, коли запрацює центр ремонту танків Leopard 2 з України

Сервісний центр із обслуговування та ремонту танків Leopard 2, які отримує Україна, запрацює в Польщі вже у травні. Про це повідомив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак, передає PAP.

Центр буде створено на заводі Bumar-Łabędy в місті Ґлівіце. Як зазначив Блащак, вибір цього підприємства обумовлений тим, що протягом 20 років воно займається обслуговуванням і ремонтом, а також модернізацією танків Leopard 2А4 до версії 2PL.

Україна ж найближчим часом матиме два батальйони танків Leopard 2 у версіях 2А4 і 2А6.

Розташування польського міста Ґлівіце

Також міністр нагадав, що у Ґлівіце ремонтують і модернізують польські танки сімейства Т-72, які, за словами української сторони, добре працюють.

Нагадаємо, про створення в Польщі центру обслуговування танків Leopard 2, поставлених в Україну, було домовлено на полях засідання у форматі "Рамштайн". Тоді міністр оборони України Олексій Резніков зазначав, що це сприятиме зміцненню можливостей українських захисників.