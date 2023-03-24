В Совете Европы оценили усилия Украины по противодействию коррупции: опубликован отчет о прогрессе

GRECO (Группа государств против коррупции) – орган Совета Европы по антикоррупционному мониторингу – признала прогресс Украины в противодействии коррупции среди парламентариев, судей и прокуроров. Однако полностью выполнены менее половины рекомендаций. Об этом свидетельствуют данные четвертого раунда промежуточного отчета об успехах Украины.

GRECO заявила, что Украина удовлетворительно внедрила 15 из 31 рекомендаций, предоставленных в 2017 году. Еще 9 рекомендаций выполнено частично, а 7 – не выполнено.

В частности, не решен вопрос введения внутренних процедур для оценки и отчетности о подарках парламентариям, а также возвращение неприемлемых презентов.

Кроме того, в Совете Европы отметили, что не было уведомлено о прогрессе во введении критериев для периодической оценки судей, и они до сих пор могут участвовать в собственных процедурах самоотвода. Также украинская сторона не предоставила информацию о том, возможно ли обжалование постановления об отводе.

Группа отметила, что необходимо завершить назначение Высшей квалификационной комиссии судей.

Однако GRECO заявила, что Украина показала стремление работать над исполнением рекомендаций.

"В свете вышеупомянутого GRECO приветствует прогресс, о котором сообщила Украина, и с удовольствием делает вывод, что текущий уровень соблюдения рекомендаций больше не является "в целом неудовлетворительным", – говорится в отчете.

Группа попросила украинскую сторону предоставить до 31 марта 2024 отчет касательно того, что было сделано для реализации невыполненных рекомендаций.