У Раді Європи оцінили зусилля України в протидії корупції: опубліковано звіт про прогрес

GRECO (Група держав проти корупції) – орган Ради Європи з антикорупційного моніторингу – визнала прогрес України у протидії корупції серед парламентарів, суддів і прокурорів. Однак повністю виконані менше половини рекомендацій. Про це свідчать дані четвертого раунду проміжного звіту про успіхи України.

GRECO заявила, що Україна задовільно впровадила 15 із 31 рекомендацій, наданих у 2017 році. Ще 9 рекомендацій виконано частково, а 7 – не виконано.

Зокрема, не вирішено питання запровадження внутрішніх процедур для оцінки та звітності про подарунки парламентарям, а також повернення неприйнятних презентів.

Крім того, в Раді Європи відзначили, що не було повідомлено про прогрес у запровадженні критеріїв для періодичного оцінювання суддів, і вони досі можуть брати участь у власних процедурах самовідводу. Також українська сторона не надала інформацію про те, чи можливе оскарження ухвали про відвід.

Група зауважила, що необхідно завершити призначення Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Однак GRECO заявила, що Україна показала прагнення працювати над виконанням рекомендацій.

"У світлі вищезазначеного GRECO вітає прогрес, про який повідомила Україна, і із задоволенням робить висновок, що поточний рівень дотримання рекомендацій більше не є "загалом незадовільним", – ідеться в звіті.

Група попросила українську сторону надати до 31 березня 2024 року звіт щодо того, що було зроблено для реалізації невиконаних рекомендацій.