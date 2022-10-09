За сутки ВСУ ликвидировали 440 российских военных

В сутки 8 октября Вооруженные силы Украины ликвидировали 440 российских военнослужащих. Таким образом, потери российской армии с начала полномасштабного вторжения 24 февраля по состоянию на утро 9 октября составляют примерно 62 500 личного состава. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

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Также с начала полномасштабного вторжения 24 февраля ВСУ ликвидировали 2486 российских танков (14 за 8 октября), 5133 боевых бронированных машин (22 за 8 октября), 18 артиллерийских систем (18 за 8 октября), 348 РСЗО (3 за 8 октября), вертолетов(1 за 8 октября), 1086 БПЛА оперативно тактического уровня(7 за 8 октября).

Напомним, в ночь на 9 октября российские военные обстреляли Запорожье. По предварительным данным, 5 частных домов разрушены и около 40 – пострадали. По состоянию на утро 9 октября известно о 17 погибших.