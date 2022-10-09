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За добу ЗСУ ліквідували 440 російський військових
За добу 8 жовтня Збройні сили України ліквідували 440 російських військовослужбовців. Таким чином втрати російської армії від початку повномасштабного вторгнення 24 лютого станом на ранок 9 жовтня складають приблизно 62 500 особового складу. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Також від початку повномасштабного вторгнення 24 лютого ЗСУ ліквідували 2486 російських танків(14 за 8 жовтня), 5133 бойових броньованих машин(22 за 8 жовтня), 18 артилерійськитх систем(18 за 8 жовтня), 348 РСЗО(3 за 8 жовтня), 235 гелікоптерів(1 за 8 жовтня), 1086 БПЛА оперативно тактичного рівня(7 за 8 жовтня).
Нагадаємо, в ніч на 9 жовтня російські військові обстріляли Запоріжжя. За попередніми даними, 5 приватних будинків зруйновано та близько 40 – постраждало. Станом на ранок 9 жовтня відомо про 17 загиблих.