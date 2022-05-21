Зеленский будет считать победой Украины возвращение к линии на 23 февраля

Президент Украины Владимир Зеленский во время интервью украинским журналистам рассказал, что будет считать победой возвращение к линии 23 февраля 2022 года.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

"Я считаю, какой бы аппетит не был у разных слоев нашего населения, я считаю, что самое ценное – сберечь больше людей, военных, Это наша ценность и сокровище, как показали результаты этого вторжения", — сказал он.

Президент Украины считает, что для возврата всех оккупированных городов нужно с РФ сесть за стол переговоров.

"Это будет говорить о том, что они нас не захватили. Что мы отстояли нашу землю. И тогда мы перейдем ко второй части. И я хотел бы, чтобы ума у этой страны (РФ) было достаточно, чтобы вторую часть мы проговорили за столом переговоров. И чтобы результатом этого разговора стала окончательная справедливость", – заявил президент.

Напомним, что Зеленский рассказал, как продвигается работа о создании договора о гарантиях безопасности Украины.