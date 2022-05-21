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Зеленський вважатиме перемогою України повернення до лінії станом на 23 лютого

Зеленський вважатиме перемогою України повернення до лінії станом на 23 лютого
Місто Лисичанськ, Україна. Фото: Aris Messinis

Президент України Володимир Зеленський під час інтерв'ю українським журналістам розповів, що вважатиме перемогою повернення до лінії 23 лютого 2022 року.

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"Я вважаю, який би апетит не був у різних верств нашого населення, я вважаю, що найцінніше - зберегти більше людей, військових. Це наша цінність і скарб, як показали результати цього вторгнення", - сказав він.

Президент України вважає, що для повернення всіх окупованих міст потрібно з РФ сісти за стіл переговорів.

"Це буде говорити про те, що вони нас не захопили. Що ми відстояли нашу землю. І тоді ми перейдемо до другої частини. І я хотів би, щоб розуму у цієї країни (РФ) було достатньо, щоб другу частину ми проговорили за столом". переговорів. І щоб результатом цієї розмови стала остаточна справедливість", – заявив президент.

Нагадаємо, що Зеленський розповів, як просувається робота щодо створення договору про гарантії безпеки України.