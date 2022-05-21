Зеленський вважатиме перемогою України повернення до лінії станом на 23 лютого

Президент України Володимир Зеленський під час інтерв'ю українським журналістам розповів, що вважатиме перемогою повернення до лінії 23 лютого 2022 року.

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"Я вважаю, який би апетит не був у різних верств нашого населення, я вважаю, що найцінніше - зберегти більше людей, військових. Це наша цінність і скарб, як показали результати цього вторгнення", - сказав він.

Президент України вважає, що для повернення всіх окупованих міст потрібно з РФ сісти за стіл переговорів.

"Це буде говорити про те, що вони нас не захопили. Що ми відстояли нашу землю. І тоді ми перейдемо до другої частини. І я хотів би, щоб розуму у цієї країни (РФ) було достатньо, щоб другу частину ми проговорили за столом". переговорів. І щоб результатом цієї розмови стала остаточна справедливість", – заявив президент.

Нагадаємо, що Зеленський розповів, як просувається робота щодо створення договору про гарантії безпеки України.