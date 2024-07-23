Психологическая поддержка, Котоменеджмент и универсальные сотрудники

Сеть EVA насчитывает более 1000 магазинов по всей Украине и интернет-магазин EVA.UA. В штате более 14 тысяч человек. Компания часто рассказывает о новых проектах, продуктах, брендах. Как управлять таким количеством работников, где найти баланс между автоматизацией и человеческим подходом, о вызовах и ментальной поддержке, рассказала HR-директор компании Инна Печерица.

О влиянии войны на HR-стратегию

Основные векторы HR с началом вторжения не изменились. Приблизительно за полгода до войны у нас состоялась плановая стратегическая сессия. Уже тогда понимали, что ситуация с персоналом будет непростой. Поэтому ключевой задачей определили продвижение HR-бренда.

У компании качественно построены процессы обучения и развития, системы мотивации. Кроме того, EVA – высокотехнологичный бизнес с большой командой разработчиков, специалистов в сфере цифровых технологий. И мы должны привлекать их еще больше. Но для таких профессионалов до сих пор не всегда очевидно, что у EVA они получат возможности развития и реализации крупных проектов. Так что мы начали активнее транслировать эти месседжи аудитории.

Второй фокус для нас – удержание людей. Очень важна слаженность команды, которой можно достичь только при длительной работе сотрудников в компании. EVA – это надежный работодатель, предлагающий интересный путь. И люди, которые у нас работают, подтверждают это на своем примере.

О новых стандартах и подходах

Нестандартные подходы пришлось внедрять для открытия магазина EVA BEAUTY. Это новый формат с ассортиментом профессиональных и премиальных товаров с собственным салоном красоты. Для него иначе подбирался персонал, разрабатывались программы обучения и мотивации. Необходимо было исследовать особенности работы специалистов, с которыми мы раньше не работали: парикмахеров, колористов, косметологов.

В целом, в EVA работают четкие стандарты и процессы. Регламентировано, как человек попадает в компанию, как развивается профессионально и карьерно. Это касается и офиса, и магазинов, открытие которых уже давно рутинное дело. Быстро перестроить процессы при таких масштабах, как у нас, невозможно. Мы акцентируем внимание на их автоматизации и диджитализации. Это упрощает выполнение рутины и освобождает ресурс для решения задач, требующих креативного подхода. К примеру, для построения качественной коммуникации. Для нас важно, чтобы люди могли иногда отвлекаться от удручающих событий. Этому способствует геймификация, вовлечение в творческие активности и конкурсы. Также мы развиваем направление психологической поддержки в разных форматах. Это большой сектор работы, где требуется человеческий подход.

О психологической поддержке персонала

Подавляющее большинство сотрудников EVA – женщины. Многие имеют родных на фронте, кто-то переживает болезненную утрату. Поэтому для нас актуальны вопросы психологической поддержки и адаптации, обучение основ взаимодействия с коллегами и клиентами, которые находятся в стрессовом или тревожном состоянии.

В начале полномасштабного вторжения мы запустили вебинары, предоставили доступ к материалам психологической помощи и самопомощи. Создали линии, по которым можно было получить советы корпоративных психологов. Впоследствии эти инициативы превратились в комплексный проект.

Первый компонент – это базовая психологическая поддержка: периодические групповые встречи «Утренний кофе», персональные консультации. Сотруднику, который имеет запрос на работу с психологом, компания оплачивает 10 сеансов.

Вторая составляющая – «Женский круг». Мы заметили, что не все находящиеся в сложной жизненной ситуации девушки готовы к работе с психологом. Зато нуждаются в общении и обмене личным опытом с людьми, которые проходят подобный путь. Это направление запустили недавно, но уже видно, что многим оно дает ощущение опоры.

Ну и, наконец, мы учим персонал общаться с ветеранами, людьми с инвалидностью, людьми, которые пережили утрату, переживают боль. Наша задача помочь им, насколько возможно.

О важности коммуникации лидера по персоналу и обучении руководителей

Во времена кризисов работодатель должен дать работникам чувство опоры и защиты. EVA в этом отношении повезло и с собственником, и с СЕО. Они открыты, медийны, часто дают интервью, делятся результатами и планами компании, демонстрируют сильную позицию. Мы транслируем эти интервью и по внутренним каналам коммуникаций.

Однако мы делаем упор не на персоне СЭО или владельца, а на роли каждого руководителя команды, отдела или направления. В нестандартных условиях очень важно взаимодействие на таком уровне и с точки зрения обратной связи, и с точки зрения информирования о событиях в компании. Поэтому HR-департамент постоянно работает над развитием управленческих компетенций руководителей всех уровней. На них направлены две большие обучающие программы — «Котоменеджмент» и Evolution.

Котоменеджмент родился в начале пандемии, чтобы помочь руководителям наладить работу своих команд в отдаленном режиме — из-под одеяла, как котик. Тогда мы впервые столкнулись с удаленным форматом, так что многим было сложно держать связь, делегировать, контролировать, не находясь с коллегами в одном пространстве.

Только один факт, чтобы оценить, насколько программа актуальна. У нас примерно 150 руководителей разных уровней, а прошли ее 250 человек. То есть многие к ней возвращались, в том числе и потому, что мы ее актуализируем.

Evolution – это платформа развития управленческих компетенций на базе корпоративного портала. Она помогает создавать и реализовывать индивидуальные планы развития, интегрировать обучение в рабочий процесс, открывает доступ к обширной базе полезных книг, статей, тренингов и т.д.

О переобучении и универсализации персонала

Несмотря на трудности военного периода, 2023 год мы закончили с лучшим показателем комплектности персонала за последние пять лет, но понимаем, что ситуация становится более сложной.

У нас не так много мужчин, но они выполняют очень важные функции. Товар должен как-то попадать в магазины. А для этого нужны работники складов, водители и грузчики. Требуются приемщики товара в магазинах. Это тяжелый физический труд, который теперь часто вынуждены выполнять женщины.

Мы универсализируем персонал распределительных центров, чтобы люди могли выполнять работу в любой зоне. Также обучаем работниц профессии водителя погрузчика или грузового транспорта. Однако сложно найти достаточно женщин, которые согласились бы работать на грузовиках — им тяжело и страшно. Частично эту проблему закрывает «Команда помощи», которая может выехать на место, если случилась беда. Но глобальная проблема в самом рынке труда, который не готовил женщин к такой работе. Усилия бизнеса не могут быстро изменить ситуацию. Поэтому очень хотелось бы, чтобы заработало экономическое бронирование с прозрачными правилами, чтобы бизнесы могли бронировать людей, которые являются ключевыми для функционирования.