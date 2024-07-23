Психологічна підтримка, «Котоменеджмент» та універсальні працівники

Мережа EVA налічує понад 1000 магазинів по всій Україні та інтернет-магазин EVA.UA. У штаті понад 14 тис. людей. Компанія часто розповідає про нові проєкти, продукти, бренди. Як керувати такою кількістю працівників, де знайти баланс між автоматизацією та людським підходом, про виклики та ментальну підтримку, розповіла HR-директорка компанії Інна Печериця.

Про вплив війни на HR-стратегію

Основні вектори HR з початком вторгнення не змінилися. Приблизно за пів року до війни у нас відбулась планова стратегічна сесія. Вже тоді розуміли, що ситуація з персоналом буде непростою. Тому ключовим завданням визначили просування HR-бренда.

У компанії якісно побудовані процеси навчання та розвитку, системи мотивації. Крім того, EVA — високотехнологічний бізнес з великою командою розробників, спеціалістів у сфері цифрових технологій. І ми маємо залучати їх ще більше. Але для таких професіоналів досі не завжди очевидно, що в EVA вони отримають можливості розвитку та реалізації великих проєктів. Тож ми почали активніше транслювали ці меседжі аудиторії.

Другий фокус для нас — утримання людей. Дуже важлива злагодженість команди, якої можна досягти лише за умови тривалої роботи працівників у компанії. EVA — це надійний роботодавець, що пропонує цікавий шлях. І люди, які у нас працюють, підтверджують це власним прикладом.

Про нові стандарти та підходи

Нестандартні підходи довелося впроваджувати для відкриття магазину EVA BEAUTY. Це новий формат з асортиментом професійних та преміальних товарів, з власним салоном краси. Для нього по-іншому підбирався персонал, розроблялись програми навчання та мотивації. Необхідно було дослідити особливості роботи спеціалістів, з якими раніше ми не працювали: перукарів, колористів, косметологів.

Загалом у EVA працюють чіткі стандарти та процеси. Регламентовано, як людина потрапляє до компанії, як розвивається професійно та кар’єрно. Це стосується і офісу, і магазинів, відкриття яких уже давно рутинна справа. Швидко перебудувати процеси за таких масштабів, як у нас, неможливо. Ми акцентуємо увагу на їхній автоматизації та диджиталізації. Це спрощує виконання рутини та звільняє ресурс для вирішення завдань, що потребують креативного підходу. Наприклад, для побудови якісної комунікації. Для нас важливо, щоб люди могли іноді відволікатися від гнітючих подій. Цьому сприяє гейміфікація, залучення до творчих активностей та конкурсів. Також ми розвиваємо напрям психологічної підтримки у різних форматах. Це великий шар роботи, де потрібен людський підхід.

Про психологічну підтримку персоналу

Переважна більшість працівників EVA — жінки. Багато з них мають рідних на фронті, хтось переживає болісну втрату. Тому для нас актуальні питання психологічної підтримки та адаптації, навчання основ взаємодії з колегами та клієнтами, які перебувають у стресовому чи тривожному стані.

На початку повномасштабного вторгнення ми запустили вебінари, надали доступ до матеріалів із психологічної допомоги та самодопомоги. Створили лінії, за якими можна було отримати поради корпоративних психологів. Згодом ці ініціативи перетворились на комплексний проєкт.

Перший компонент — це базова психологічна підтримка: періодичні групові зустрічі «Ранкова кава», персональні консультації. Працівнику, який має запит на роботу з психологом, компанія оплачує 10 сеансів.

Друга складова — «Жіноче коло». Ми помітили, що не всі дівчата, які перебувають у складній життєвій ситуації, готові до роботи з психологом. Зате потребують спілкування та обміну особистим досвідом з людьми, які проходять схожий шлях. Цей напрям започаткували нещодавно, але вже видно, що багатьом він дає відчуття опори.

Ну і врешті ми навчаємо персонал спілкуватися з ветеранами, людьми з інвалідністю, людьми, що мають втрати, переживають біль. Наше завдання — допомогти їм, наскільки можливо.

Про важливість комунікації лідера з персоналом та навчання керівників

За часів криз роботодавець повинен дати працівникам відчуття опори та захисту. EVA щодо цього пощастило і з власником, і з СЕО. Вони відкриті, медійні, часто дають інтерв’ю, діляться результатами та планами компанії, демонструють сильну позицію. Ми транслюємо ці інтерв’ю і на внутрішніх каналах комунікацій.

Проте ми робимо акцент не на персоні СЕО чи власника, а на ролі кожного керівника команди, відділу чи напряму. У нестандартних умовах дуже важлива взаємодія на такому рівні — і з погляду зворотного зв’язку, і з погляду інформування про події у компанії. Тому HR-департамент постійно працює над розвитком управлінських компетенцій керівників усіх рівнів. На них спрямовані дві наші великі навчальні програми — «Котоменеджмент» та Evolution.

«Котоменеджмент» народився на початку пандемії, щоб допомогти керівникам налагодити роботу своїх команд у віддаленому режимі — з-під ковдри, як котик. Тоді ми вперше зіткнулись із віддаленим форматом, тож багатьом було складно тримати зв’язок, делегувати, контролювати, не перебуваючи з колегами в одному просторі.

Лише один факт, щоб оцінити, наскільки програма актуальна. У нас приблизно 150 керівників різних рівнів, а пройшли її 250 людей. Тобто багато хто до неї повертався, зокрема й тому, що ми її актуалізуємо.

Evolution — це платформа розвитку управлінських компетенцій на базі корпоративного порталу. Вона допомагає створювати та реалізовувати індивідуальні плани розвитку, інтегрувати навчання у робочий процес, відкриває доступ до великої бази корисних книг, статей, тренінгів тощо.

Про перенавчання та універсалізацію персоналу

Попри труднощі воєнного періоду, 2023-й ми закінчили із найкращим показником комплектності персоналу за останні п’ять років, але розуміємо, що ситуація стає складнішою.

У нас не так багато чоловіків, та вони виконують дуже важливі функції. Товар має якось потрапляти у магазини. А для цього потрібні працівники складів, водії та вантажники. Потрібні приймальники товару в магазинах. Це важка фізична праця, яку тепер часто змушені виконувати жінки.

Ми універсалізуємо персонал розподільчих центрів, щоб люди могли виконувати роботу у будь-якій зоні. Також навчаємо працівниць професії водія навантажувача чи вантажного транспорту. Проте складно знайти достатньо жінок, які б погодилися працювати на вантажівках — їм важко і страшно. Частково цю проблему закривають «Команди допомоги», які можуть виїхати на місце, якщо трапилась халепа. Але глобальна проблема у самому ринку праці, який не готував жінок до такої роботи. Зусилля бізнесу не можуть швидко змінити цю ситуацію. Тому дуже б хотілося, щоб запрацювало економічне бронювання із прозорими правилами, аби бізнеси могли бронювати людей, що є ключовими для функціонування.