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- Ритейл
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В Херсоне запретили продажу и изготовление алкоголя
С 14 ноября на территории Херсона запрещена продажа и изготовление алкоголя.
Соответствующий приказ подписала начальник Херсонской городской военной администрации Галина Лугова. Об этом сообщает Херсонский городской совет.
Так, с 14 ноября 2022 года на территории всех населенных пунктов Херсонской городской территориальной общины запрещено изготовление, перевозку и торговлю алкогольными напитками и веществами, произведенными на спиртовой основе (кроме лекарственных и дезинфицирующих средств), включая торговлю пивом, вином и слабоалкогольными напитками.
Запрет будет действовать до прекращения или отмены в установленном порядке военного положения или принятия приказа об утрате настоящего приказа.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Контролируют соблюдение запрета представители подразделений Национальной полиции Украины, Службы безопасности Украины, Национальной гвардии Украины, Военной службы правопорядка, других образованных в соответствии с действующим законодательством военных формирований, дислоцируемых на территории населенных пунктов Херсонского городского территориального общества.
Напомним, что в Минздраве рассказали, где можно получить медицинскую помощь и лекарства в Херсоне.