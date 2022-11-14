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Категория
Ритейл
Дата публикации

В Херсоне запретили продажу и изготовление алкоголя

В Херсоне запретили продажу и изготовление алкоголя
Фото: depositphotos

С 14 ноября на территории Херсона запрещена продажа и изготовление алкоголя.

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Соответствующий приказ подписала начальник Херсонской городской военной администрации Галина Лугова. Об этом сообщает Херсонский городской совет.

Так, с 14 ноября 2022 года на территории всех населенных пунктов Херсонской городской территориальной общины запрещено изготовление, перевозку и торговлю алкогольными напитками и веществами, произведенными на спиртовой основе (кроме лекарственных и дезинфицирующих средств), включая торговлю пивом, вином и слабоалкогольными напитками.

Запрет будет действовать до прекращения или отмены в установленном порядке военного положения или принятия приказа об утрате настоящего приказа.

Контролируют соблюдение запрета представители подразделений Национальной полиции Украины, Службы безопасности Украины, Национальной гвардии Украины, Военной службы правопорядка, других образованных в соответствии с действующим законодательством военных формирований, дислоцируемых на территории населенных пунктов Херсонского городского территориального общества.

Напомним, что в Минздраве рассказали, где можно получить медицинскую помощь и лекарства в Херсоне.