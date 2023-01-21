Экс-руководителя ГСЧС в Мелитополе с подчиненными подозревают в госизмене

Территориальное управление Государственного бюро расследований в Мелитополе сообщило о подозрениях в государственной измене трем сотрудникам Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, сообщает Запорожская областная прокуратура.

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По данным следствия, начальник Мелитопольского районного управления ГУ ГСЧС в Запорожской области и два заместителя начальника одного из его отделов остались в оккупированном Россией Мелитополе и перешли на сторону врага.

Изменив присяге, они приступили к службе в подконтрольном РФ "Главном управлении по чрезвычайным ситуациям военно-гражданской администрации Запорожской области".

Подозреваемые оказывали оккупантам помощь в становлении и укреплении вражеской власти на захваченной территории региона. Отмечается, что они не только поддерживали "включение" службы спасателей в состав МЧС России, но и участвовали в организации.

Указано, что работая на оккупантов, фигуранты склоняли коллег как из своего, так и из других подразделений ГСЧС к вступлению в незаконно созданный орган, а также агитировали местных жителей к сотрудничеству с врагом. В настоящее время все они уволены из рядов ГСЧС, им инкриминируют часть 2 статьи 111 Уголовного кодекса.

Напомним также, что в декабре о подозрении в госизмене было сообщено "министру образования" в российской оккупационной администрации Запорожской области Елене Шапуровой.