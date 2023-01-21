Екскерівника ДСНС у Мелітополі з підлеглими підозрюють у держзраді

Територіальне управління Державного бюро розслідувань у Мелітополі повідомило про підозри у державній зраді трьом співробітникам Держслужби з надзвичайних ситуацій, повідомляє Запорізька обласна прокуратура.

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За даними слідства, начальник Мелітопольського районного управління ГУ ДСНС у Запорізькій області та два заступники начальника одного з його відділів залишились у окупованому Росією Мелітополі та перейшли на бік ворога.

Зрадивши присязі, вони розпочали службу в підконтрольному РФ "Головному управлінні з надзвичайних ситуацій військово-цивільної адміністрації Запорізької області".

Підозрювані надавали окупантам допомогу в становленні та зміцненні ворожої влади на захопленій території регіону. Зазначається, що вони не тільки підтримували "приєднання" служби рятівників до складу МНС Росії, а й брали участь в організації.

Вказано, що працюючи на окупантів, фігуранти схиляли колег як зі свого, так і з інших підрозділів ДСНС до вступу в незаконно створений орган, а також агітували місцевих жителів до співпраці з ворогом. Наразі всі вони звільнені з лав ДСНС, їм інкримінують частину 2 статті 111 Кримінального кодексу.

Нагадаємо також, що в грудні про підозру в держзраді було повідомлено "міністерці освіти" у російській окупаційній адміністрації Запорізької області Олені Шапуровій.