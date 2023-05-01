Какая будет погода в мае: прогноз Укргидрометцентра

Средняя месячная температура в Украине в мае 2023 года предполагается на уровне +14-18 градусов по Цельсию, в то время как в горах ожидается от 10 до 13 градусов тепла. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Месячное количество осадков прогнозируют на уровне 35-72 мм, что в пределах нормы, однако на Закарпатье и Прикарпатье может быть 132-170 мм, что несколько больше нормы.

Нормой для средней месячной температуры воздуха в Украине в мае 13-17 градусов тепла, а в горах этот показатель составляет +7-12 градусов.

Абсолютный минимум температуры составляет 0-6 градусов мороза, местами в горных районах и Сумской области – 7-10 градусов ниже нуля, на побережье морей – от 0 до +3 градусов по Цельсию.

Абсолютный максимум составляет 30-37°, в Одесской, Луганской областях и в Крыму – до 38-39°, в Карпатах и горах Крыма – 26-29°.

Среднее месячное количество осадков составляет 22-60 мм, в западных, Винницкой областях и горах Крыма – 62-81 мм, а в Карпатах и на Прикарпатье – 85-148 мм.