Якою буде погода в травні: прогноз Укргідрометцентру

Середня місячна температура в Україні у травні 2023 року передбачається на рівні +14-18 градусів за Цельсієм, тоді як у горах очікується від 10 до 13 градусів тепла. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Місячну кількість опадів прогнозують на рівні 35-72 мм, що в межах норми, однак на Закарпатті та Прикарпатті може бути 132-170 мм, що дещо більше за норму.

Нормою для середньої місячної температури повітря в Україні у травні є 13-17 градусів тепла, а в горах цей показник становить +7-12 градусів.

Абсолютний мінімум температури становить 0-6 градусів морозу, місцями в гірських районах та на Сумщині – 7-10 градусів нижче нуля, на узбережжі морів – від 0 до +3 градусів за Цельсієм.

Абсолютний максимум становить 30-37°, на Одещині, Луганщині та в Криму – до 38-39°, в Карпатах та горах Криму – 26-29°.

Середня місячна кількість опадів складає 22-60 мм, у західних, Вінницькій областях та горах Криму – 62-81 мм, а в Карпатах та на Прикарпатті – 85-148 мм.