Рівень водопілля в Києві стабілізувався – КМВА

Після двох днів незначного підйому рівень водопілля в Києві стабілізувався і залишився на тій самій позначці, що і переддень.

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

"Станом на 9:00 01.05.2023 рівень води р. Дніпро у Києві біля моста "Метро" становить 9 296 см (за Балтійською системою висот). Температура води: 13°C. Аварійних підтоплень по місту Києву не зафіксовано. Рівень небезпеки гідрологічних явищ залишається І (жовтий)", - передає КМВА.

Досі утримується затоплення заплави шаром близько 20-30 см, підтоплені заплавні території - острови у парку «Муромець», «Гідропарк», Труханів острів, Галерна затока, Корчувате, приватні ділянки в районі Осокорків.

Промислові об’єкти і житлові масиві міста поза загрозою підтоплення.

Нагадаємо, синоптики попереджають, що внаслідок імовірних значних опадів може статися друга хвиля паводку. Це може відбутися на початку травня.