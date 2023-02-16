В "Укргідроенерго" задоволені аномальним паводком на Дніпрі та його притоках

В енергогенеруючій компанії "Укргідроенерго" вказують на сприятливість для галузі тало-дощового паводку, який спостерігається цієї зими в басейні Дніпра на півночі України.

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Як ідеться у її повідомленні, для рівнинних річок це явище достатньо рідкісне, і зустрічається раз на десятки років. Паводок нині спостерігається в басейнах Дніпра та його приток Сожу, Десни та Прип’яті.

"Для річки Десна цей паводок рекордний. Рівень води у річці - найвищий за останні 129 років. Пов'язано це в першу чергу з нестабільною гідрологічною ситуацією в січні, яка характеризувалась чергуванням періодів потеплінь та похолодань", - вказують в енергокомпанії.

Зазначається, що не останню роль в цьому відіграли встановлення снігового покриву, його танення і знову встановлення, промерзання грунту, відтавання під час відлиг та знову промерзання.

За період експлуатації Київського водосховища висока приточність в січні відзначалася у 2018 році, а у 1999-му дорівнювала поточному припливу 2023 року. У Канівському водосховищі бічний приплив у січні, близький до поточного, був у 1981 та 2018 роках.

"Для гідроенергетики такі погодні умови сприятливі. Адже це дозволяє потужно працювати гідрогенерації та подавати більше електроенергії в енергетичну систему України", - кажуть в "Укргідроенерго".

Нагадаємо, що в останні тижні працівники Держслужби з надзвичайних ситуацій вже неодноразово підривали кригу на Десні в районі Києва, де вона впадає в Дніпро, для розблокування крижаних заторів, що спричинили значне підвищення води в річці.