В Київській області знову вночі підриватимуть кригу на Десні

В ніч на 12 лютого на лівому березі та в Оболонському районі столиці мешканці можуть чути гучні звуки вибухів. Це буде пов'язано з підривом крижаного затору на річці Десна.

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Про це повідомила пресслужба Київської міської військової адміністрації.

"Мета — знизити рівень води та запобігти підтопленню в прибережних зонах. Зберігайте спокій та дотримуйтеся правил безпеки. Під час повітряної тривоги негайно переходьте до укриттів!", — звернулися в КМВА до містян.

Підрив криги на Десні буде контрольованим, його здійснять київські піротехніки.

Нагадаємо, що раніше аналогічна ситуація траплялася у січні. Тоді спочатку 21 січня здійснювали підрив льодового затору в районі сіл Погреби та Зазим'я. Наступного дня ДСНС розблокувала Десну біля Києва від затору.