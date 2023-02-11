В Киевской области ночью снова будут подрывать лед на Десне

В ночь на 12 февраля на левом берегу и Оболонском районе столицы жители могут слышать громкие звуки взрывов. Это будет связано с подрывом ледяной пробки на реке Десна.

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Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской военной администрации.

"Цель - снизить уровень воды и предотвратить подтопление в прибрежных зонах. Сохраняйте спокойствие и соблюдайте правила безопасности. Во время воздушной тревоги немедленно переходите в укрытия!", - обратились в КГВА к горожанам.

Подрыв льда на Десне будет контролируемым, его осуществят киевские пиротехники.

Напомним, что ранее аналогичная ситуация происходила в январе. Тогда сначала 21 января совершали подрыв ледовой пробки в районе сел Погребы и Зазимья. На следующий день ГСЧС разблокировала Десну возле Киева от пробки.