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Общество
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В ночь на 21 января в Киевской области взорвут лед на Десне: в столице может быть очень громко

В ночь на 21 января в Киевской области взорвут лед на Десне: в столице может быть очень громко

В ночь с 20 на 21 января, около 23:00-01:00 саперы совершат подрыв льда на реке Десна. Ожидается, что звук взрыва может быть громким, особенно в Деснянском и Оболонском районах Киева.

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Об этом сообщила пресс-служба КГГА.

В администрации объясняют, что из-за ледохода на Десне в районе села Погребы на этой реке образовалась пробка, вызвавшая повышение уровня воды и подтопление в прибрежных зонах.

Фото 2 — В ночь на 21 января в Киевской области взорвут лед на Десне: в столице может быть очень громко
Ледоход на реке Десна вызвал подтопление в прибрежных зонах. Фото: Delo.ua
Фото 3 — В ночь на 21 января в Киевской области взорвут лед на Десне: в столице может быть очень громко
Ледоход на реке Десна вызвал подтопление в прибрежных зонах. Фото: Delo.ua
Фото 4 — В ночь на 21 января в Киевской области взорвут лед на Десне: в столице может быть очень громко
Ледоход на реке Десна вызвал подтопление в прибрежных зонах. Фото: Delo.ua

"Для решения этой проблемы в ночь с 20 на 21 января саперы совершат подрыв ледовой пробки в районе сел Погребы и Зазимья. Ориентировочное время взрыва 23:00 -01:00", — говорится в сообщении.

В КГГА отметили, что звук взрыва может быть достаточно громким, беря во внимание ночное время.

Ранее саперы ГСЧС уничтожали взрывоопасные предметы в Бучанском районе. В Вышгородском районе продолжались учения для саперов.

Автор:
Вита Молодан