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Категория
Общество
Дата публикации

Жителей Киевской области предупредили о взрывах. Работают саперы

Жителей Киевской области предупредили о взрывах. Работают саперы
Фото: ГСЧС

2 января с 14:00 до 16:00 в Бучанском районе саперы ГСЧС будут уничтожать взрывоопасные предметы, сообщает Киевская городская военная администрация.

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"Поэтому в некоторых общинах будет шумно", – говорится в сообщении.

Также в течение дня в Вышгородском районе будут проходить учения саперов.

Граждан призывают сохранять спокойствие, но не игнорировать сигналы воздушной тревоги, если таковая будет объявлена.