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Жителей Киевской области предупредили о взрывах. Работают саперы
2 января с 14:00 до 16:00 в Бучанском районе саперы ГСЧС будут уничтожать взрывоопасные предметы, сообщает Киевская городская военная администрация.
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"Поэтому в некоторых общинах будет шумно", – говорится в сообщении.
Также в течение дня в Вышгородском районе будут проходить учения саперов.
Граждан призывают сохранять спокойствие, но не игнорировать сигналы воздушной тревоги, если таковая будет объявлена.Подписывайтесь на наш Telegram канал