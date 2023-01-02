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Категорія
Суспільство
Дата публікації

Мешканців Київщини попередили про вибухи. Працюють сапери

Мешканців Київщини попередили про вибухи. Працюють сапери
Фото: ДСНС

2 січня, з 14:00 до 16:00 у Бучанському районі сапери ДСНС знищуватимуть вибухонебезпечні предмети, повідомляє Київська міська військова адміністрація.

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"Тому в деяких громадах буде гучно", - йдеться у повідомленні.

Також протягом дня у Вишгородському районі проходитимуть навчання для саперів.

Громадян закликають зберігати спокій але не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, якщо така буде об'явлена.