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Мешканців Київщини попередили про вибухи. Працюють сапери
2 січня, з 14:00 до 16:00 у Бучанському районі сапери ДСНС знищуватимуть вибухонебезпечні предмети, повідомляє Київська міська військова адміністрація.
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"Тому в деяких громадах буде гучно", - йдеться у повідомленні.
Також протягом дня у Вишгородському районі проходитимуть навчання для саперів.
Громадян закликають зберігати спокій але не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, якщо така буде об'явлена.Підписуйтесь на наш Telegram канал