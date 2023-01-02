Мешканців Київщини попередили про вибухи. Працюють сапери

2 січня, з 14:00 до 16:00 у Бучанському районі сапери ДСНС знищуватимуть вибухонебезпечні предмети, повідомляє Київська міська військова адміністрація.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

"Тому в деяких громадах буде гучно", - йдеться у повідомленні.

Також протягом дня у Вишгородському районі проходитимуть навчання для саперів.

Громадян закликають зберігати спокій але не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, якщо така буде об'явлена.