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В Херсонской области подорвались на мине два человека
15 января около Великой Александровки Херсонской области на мине, оставленной российскими оккупантами, подорвались люди.
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.
По его словам, двое мужчин, 53 и 35 лет, проверяли свои поля и наткнулись на вражескую мину. Из-за полученных ранений оба погибли на месте происшествия.
Глава области отметил, что минная опасность на Херсонщине остается чрезвычайно высокой.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Он в очередной раз призвал горожан воздержаться от посещения полей, лесополос и других мест, которые еще не обследовавших саперы.
"Если вы наткнулись на взрывоопасный предмет, ни в коем случае не трогайте его. Сообщите о такой находке правоохранителям или спасателям", - отметил Янушевич.
Напомним, 3 января два человека подорвались на оставленной врагами взрывчатке в Бериславском районе Херсонской области.
Как сообщалось, 24 декабря во время разминирования территории Херсонщины подорвались на вражеской мини и погибли три сотрудника Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Житомирщины.