В Херсонской области подорвались на мине два человека

15 января около Великой Александровки Херсонской области на мине, оставленной российскими оккупантами, подорвались люди.

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Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.

По его словам, двое мужчин, 53 и 35 лет, проверяли свои поля и наткнулись на вражескую мину. Из-за полученных ранений оба погибли на месте происшествия.

Глава области отметил, что минная опасность на Херсонщине остается чрезвычайно высокой.

Он в очередной раз призвал горожан воздержаться от посещения полей, лесополос и других мест, которые еще не обследовавших саперы.

"Если вы наткнулись на взрывоопасный предмет, ни в коем случае не трогайте его. Сообщите о такой находке правоохранителям или спасателям", - отметил Янушевич.

Напомним, 3 января два человека подорвались на оставленной врагами взрывчатке в Бериславском районе Херсонской области.

Как сообщалось, 24 декабря во время разминирования территории Херсонщины подорвались на вражеской мини и погибли три сотрудника Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Житомирщины.