В ніч на 21 січня в Київській області підірвуть кригу на Десні: в столиці може бути дуже гучно

В ніч з 20 на 21 січня, близько 23:00-01:00 сапери здійснять підрив криги на річці Десна. Очікується, що звук вибуху може бути гучний, особливо в Деснянському та Оболонському районах Києва.

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Про це повідомила пресслужба КМДА.

В адміністрації пояснюють, що через льодохід на Десні в районі села Погреби на цій річці утворився затор, який спричинив підвищення рівня води та підтоплення в прибережних зонах.

Льодохід на річці Десна спричинив підтоплення в прибережних зонах. Фото: Delo.ua Льодохід на річці Десна спричинив підтоплення в прибережних зонах. Фото: Delo.ua Льодохід на річці Десна спричинив підтоплення в прибережних зонах. Фото: Delo.ua

"Для вирішення цієї проблеми, у ніч з 20 на 21 січня, сапери здійснять підрив льодового затору в районі сел Погреби та Зазим‘я. Орієнтовний час вибуху 23:00 -01:00", — йдеться в повідомленні.

В КМДА зауважили, що звук вибуху може бути досить гучним, враховуючи нічний час.

Раніше сапери ДСНС знищували вибухонебезпечні предмети у Бучанському районі. У Вишгородському районі тривали навчання для саперів.