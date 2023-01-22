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ГСЧС разблокировала Десну возле Киева от затора, подорвав лед взрывчаткой (ФОТО, ВИДЕО)

ГСЧС разблокировала Десну возле Киева от затора, подорвав лед взрывчаткой (ФОТО, ВИДЕО)
Фото: ГУ ГСЧС в Киевской области

Река Десна в районе села Погребы Броварского района разблокирована от ледяного затора. Об этом сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Киевской области.

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"По состоянию на 15:00 22 января в Броварском районе проведены работы по разблокированию устья реки Десна от ледяных пробок. Ведется постоянный мониторинг уровня воды на прилегающих к руслу Десны территориях", - сообщили в ведомстве.

Напомним, что из-за ледохода на Десне возле Погребов образовалась пробка, вызвавшая повышение уровня воды. Из-за этого возникла угроза подтопления домов, находящихся вблизи реки.

На месте ликвидации чрезвычайной ситуации был создан оперативный штаб, куда вошли представители местных органов власти, спасатели, военные и полицейские.

Столичные власти также предупреждали о подрыве ледового затора в районе сел Погребы и Зазимье в ночь на 21 января. На фото и видео же, опубликованных ГСЧС в воскресенье, отражена, в частности, подготовка к такому взрыву уже в светлое время суток и сам взрыв.

Фото 2 — ГСЧС разблокировала Десну возле Киева от затора, подорвав лед взрывчаткой (ФОТО, ВИДЕО)
Фото: ГУ ГСЧС в Киевской области
Фото 3 — ГСЧС разблокировала Десну возле Киева от затора, подорвав лед взрывчаткой (ФОТО, ВИДЕО)
Фото: ГУ ГСЧС в Киевской области
Фото 4 — ГСЧС разблокировала Десну возле Киева от затора, подорвав лед взрывчаткой (ФОТО, ВИДЕО)
Фото: ГУ ГСЧС в Киевской области
Фото 5 — ГСЧС разблокировала Десну возле Киева от затора, подорвав лед взрывчаткой (ФОТО, ВИДЕО)
Фото: ГУ ГСЧС в Киевской области
Фото 6 — ГСЧС разблокировала Десну возле Киева от затора, подорвав лед взрывчаткой (ФОТО, ВИДЕО)
Фото: ГУ ГСЧС в Киевской области
Фото 7 — ГСЧС разблокировала Десну возле Киева от затора, подорвав лед взрывчаткой (ФОТО, ВИДЕО)
Фото: ГУ ГСЧС в Киевской области
Фото 8 — ГСЧС разблокировала Десну возле Киева от затора, подорвав лед взрывчаткой (ФОТО, ВИДЕО)
Фото: ГУ ГСЧС в Киевской области
Фото 9 — ГСЧС разблокировала Десну возле Киева от затора, подорвав лед взрывчаткой (ФОТО, ВИДЕО)
Фото: ГУ ГСЧС в Киевской области
Фото 10 — ГСЧС разблокировала Десну возле Киева от затора, подорвав лед взрывчаткой (ФОТО, ВИДЕО)
Фото: ГУ ГСЧС в Киевской области
Фото 11 — ГСЧС разблокировала Десну возле Киева от затора, подорвав лед взрывчаткой (ФОТО, ВИДЕО)
Фото: ГУ ГСЧС в Киевской области
Фото 12 — ГСЧС разблокировала Десну возле Киева от затора, подорвав лед взрывчаткой (ФОТО, ВИДЕО)
Фото: ГУ ГСЧС в Киевской области
Фото 13 — ГСЧС разблокировала Десну возле Киева от затора, подорвав лед взрывчаткой (ФОТО, ВИДЕО)
Фото: ГУ ГСЧС в Киевской области
Фото 14 — ГСЧС разблокировала Десну возле Киева от затора, подорвав лед взрывчаткой (ФОТО, ВИДЕО)
Фото: ГУ ГСЧС в Киевской области
Автор:
Тимофей Беспятов