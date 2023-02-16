В "Укргидроэнерго" довольны аномальным паводком на Днепре и его притоках

В энергогенерирующей компании "Укргидроэнерго" указывают на благоприятность для отрасли тало-дождевого паводка, который наблюдается этой зимой в бассейне Днепра на севере Украины.

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Как говорится в ее сообщении, для равнинных рек это явление достаточно редкое и встречается раз в десятки лет. Паводок сейчас наблюдается в бассейнах Днепра и его притоков Сожа, Десны и Припяти.

"Для реки Десна этот паводок рекордный. Уровень воды в реке – самый высокий за последние 129 лет. Связано это в первую очередь с нестабильной гидрологической ситуацией в январе, которая характеризовалась чередованием периодов потеплений и похолоданий", - указывают в энергокомпании.

Отмечается, что не последнюю роль в этом сыграли установление снежного покрова, его таяние и снова установление, промерзание почвы, оттаивание во время оттепелей и снова промерзание.

За период эксплуатации Киевского водохранилища высокая приточность в январе отмечалась в 2018 году, а в 1999-м была равной текущему притоку 2023 года. В Каневском водохранилище боковой приток в январе, близкий к текущему, был в 1981 и 2018 годах.

"Для гидроэнергетики такие погодные условия благоприятны. Это позволяет мощно работать гидрогенерации и подавать больше электроэнергии в энергетическую систему Украины", - говорят в "Укргидроэнерго".

Напомним, что в последние недели сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям уже неоднократно подрывали лед на Десне в районе Киева, где она впадает в Днепр, для разблокирования ледяных заторов, повлекших за собой значительное повышение воды в реке.