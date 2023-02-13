Жителей Киевщины и Черниговщины предупредили о повышении уровня рек: некоторые села частично затопят

В течение текущих суток 13 февраля в результате зажоров льда на устьевом участке Десны (Броварской район Киевской области) возможны резкие колебания уровней воды на 0,1-0,6 м в сутки с последующим затоплением поймы ниже поста Летки.

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Как сообщают в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям, вероятно начальное затопление левого берега поймы у села Летки при удержании и усилении зажора льда (I уровень опасности - желтый).

Также в ведомстве предупреждают, что в понедельник на Десне (в пределах страны) возможны резкие колебания уровней воды до 0,1-0,3 м в сутки, на участке Новгород-Северский – Макошино (Новгород-Северский, Корюковский и Черниговский районы Черниговской области) будет удерживаться затопление поймы и нарушение транспортного сообщения с населенными пунктами вдоль Десны.

В свою очередь, на притоке Десны - реке Снов - будет удерживаться превышение опасной отметкм перелива воды через автодорогу местного значения в Корюковском районе (II уровень опасности - оранжевый).

Кроме того, 13-16 февраля на участке Верхнего Днепра (в пределах страны) будет удерживаться значительное затопление поймы, нарушение транспортного сообщения с отдельными приречными селами вдоль реки и частичное затопление отдельных населенных пунктов в Черниговском районе (II уровень опасности - оранжевый).

Относительно ситуации с понижением уровня Каховского водохранилища на Днепре с 4 января в ГСЧС отмечают, что по состоянию на 13 февраля сохраняется ІІІ уровень опасности – коричневый: воды удерживаются ниже начального уровня стихийного гидрологического явления на протяжении уже более месяца.

Отметим также, что накануне Главное управление ГСЧС в Киевской области сообщило, что его работники в очередной раз с помощью взрыва освободили русло Десны от ледяной пробки.