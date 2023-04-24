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Суспільство
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Говорити про кінець водопілля для Києва ще зарано. Синоптики прогнозують другу хвилю паводку, – КМВА

Дощ, калюжа, вода
Дощ. Фото: Depositphotos

Синоптики попереджають, що внаслідок імовірних значних опадів може статися друга хвиля паводку. Про це повідомила пресслужба Київської міської військової адміністрації.

Зазначається, що це може відбутися наприкінці квітня чи початку травня.

"Говорити, що цьогорічне водопілля для столиці вже минулося, – зарано", – вказали в КМВА.

Однак там додали, що передбачуваний максимальний рівень водопілля на Дніпрі в межах Києва не несе загрози промисловим об’єктам і житловим масивам міста.

Станом на ранок 24 квітня рівень води в річці Дніпро біля мосту Метро в Києві становить 9 283 см, що на 20 см менше середнього показника і є найбільшим падінням рівня з початку водопілля. Аварійних підтоплень у столиці не зафіксовано.

Нагадаємо, за даними ДСНС, весняний паводок в Україні підтопив будинки та угіддя в девʼяти областях.

17 квітня в Київській міській державній адміністрації повідомляли, що синоптики очікують пік паводку у столиці 22 квітня. Тоді зазначалося, що цьогоріч рівень води перевищує минулорічний на 0,5-1 метр, а до критичного показника лишається ще 50-60 см.

Однак ще до тієї дати в Укргідрометцентрі зафіксували стабілізацію ситуації і зниження рівня води. По факту до 22 квітня вже кілька діб поспіль у Києві спостерігалося падіння рівня води, що продовжилося й після цієї дати.

Джерело фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Артем Ющенко