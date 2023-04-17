У Києві очікується пік весняного паводку: до критичного рівня води лишається пів метра

За даними синоптиків, пік весняного паводку в Києві очікується 22 квітня. Про це повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації.

Зазначається, що цьогоріч рівень води перевищує минулорічний на 0,5-1 метр.

Наразі зафіксовано підтоплення заплавних територій, які майже щороку підтоплюються під час весняної повені. Йдеться про острови парку "Муромець", Гідропарк, Труханів острів, затоку Галерна, Корчувате, приватні ділянки в районі Осокорків.

Головною причиною підтоплень називають весняну повінь та регулярні опади, які призвели до збільшення води в річках.

Крім того, рівень Дніпра в Києві завжди регулювався за рахунок роботи каскаду дніпровських ГЕС. Однак Каховська ГЕС наразі не працює в повному технологічному режимі – скорегувати цю ситуацію намагаються за рахунок інших гребель.

Наразі рівень води у Дніпрі складає 9 359 см за Балтійською системою висот. Критичним рівнем є 9 415 см.

У Департаменті муніципальної безпеки КМДА зазначили, що до критичного рівня води лишається ще 50-60 см. У звʼязку з тим, що вода може сягнути його, відбуваються додаткові тренування сил цивільного захисту, рятувальників та всіх служб, які можуть бути залучені у наданні допомоги жителям.

Крім того, КМДА поінформувала, що якщо наслідки повені спричинили пошкодження майна або іншу шкоду підприємствам, такі випадки розглядатимуть в рамках роботи районних комісій техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.