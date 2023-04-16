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900 домогосподарств постраждали від підтоплень (ФОТО)
900 домогосподарств постраждали від підтоплень. Також залило 225 будинків, з них - 187 дачних. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.
Найбільше зачепило Волинську, Рівненську і Черкаську області: підтоплено 10 тис. 747 га сільгоспугідь.
“Спостерігається сезонне підняття рівня води в межах річок Дніпро, Десна, Сейм, Прип’ять, Горинь та Західний Буг на територіях Волинської, Дніпропетровської, Житомирської, Київської, Рівненської, Полтавської, Черкаської та Чернігівської областей. На цей час гідрологічна ситуація контрольована", - заявили в ДСНС.
Порушено транспортне сполучення до 30 населених пунктів: Чернігівська – 29 та Київська – 1.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Рятувальниками з початку робіт:
- підвезено для потреб постраждалого населення 24,1 тонни питної води та 260 кг продуктів харчування;
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перевезено через водні перешкоди 1 тис. 344 особи, евакуйовано 22 громадян;
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відкачано 10 тис. 570 м куб. води з 79 домогосподарств.
Нагадаємо, вчора в ДСНС повідомили про масштабні підтоплення в трьох областях.
Як раніше повідомляли в Укргідрометцентрі, частину областей може підтопити на Великдень.
14-17 квітня можливе затоплення заплавних територій та часткове затоплення прируслових територій у ряді прирічкових населених пунктів у Черкаській, Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській областях.