900 домогосподарств постраждали від підтоплень (ФОТО)

900 домогосподарств постраждали від підтоплень. Також залило 225 будинків, з них - 187 дачних. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Найбільше зачепило Волинську, Рівненську і Черкаську області: підтоплено 10 тис. 747 га сільгоспугідь.

“Спостерігається сезонне підняття рівня води в межах річок Дніпро, Десна, Сейм, Прип’ять, Горинь та Західний Буг на територіях Волинської, Дніпропетровської, Житомирської, Київської, Рівненської, Полтавської, Черкаської та Чернігівської областей. На цей час гідрологічна ситуація контрольована", - заявили в ДСНС.

Порушено транспортне сполучення до 30 населених пунктів: Чернігівська – 29 та Київська – 1.

Фото: ДСНС

Рятувальниками з початку робіт:

підвезено для потреб постраждалого населення 24,1 тонни питної води та 260 кг продуктів харчування; перевезено через водні перешкоди 1 тис. 344 особи, евакуйовано 22 громадян;

відкачано 10 тис. 570 м куб. води з 79 домогосподарств.



Нагадаємо, вчора в ДСНС повідомили про масштабні підтоплення в трьох областях.

Як раніше повідомляли в Укргідрометцентрі, частину областей може підтопити на Великдень.

14-17 квітня можливе затоплення заплавних територій та часткове затоплення прируслових територій у ряді прирічкових населених пунктів у Черкаській, Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській областях.