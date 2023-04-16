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Суспільство
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900 домогосподарств постраждали від підтоплень (ФОТО)

підтоплення дснс
900 домогосподарств постраждали від підтоплень. Фото: ДСНС

900 домогосподарств постраждали від підтоплень. Також залило 225 будинків, з них - 187 дачних. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Найбільше зачепило Волинську, Рівненську і Черкаську області: підтоплено 10 тис. 747 га сільгоспугідь.

“Спостерігається сезонне підняття рівня води в межах річок Дніпро, Десна, Сейм, Прип’ять, Горинь та Західний Буг на територіях Волинської, Дніпропетровської, Житомирської, Київської, Рівненської, Полтавської, Черкаської та Чернігівської областей. На цей час гідрологічна ситуація контрольована", - заявили в ДСНС.

Порушено транспортне сполучення до 30 населених пунктів: Чернігівська – 29 та Київська – 1.

Фото 2 — 900 домогосподарств постраждали від підтоплень (ФОТО)
Фото: ДСНС

Рятувальниками з початку робіт:

  1. підвезено для потреб постраждалого населення 24,1 тонни питної води та 260 кг продуктів харчування;
  2. перевезено через водні перешкоди  1 тис. 344 особи, евакуйовано 22 громадян;
  3. відкачано 10 тис. 570 м куб. води з 79 домогосподарств.

Нагадаємо, вчора в ДСНС повідомили про масштабні підтоплення в трьох областях.

Як раніше повідомляли в Укргідрометцентрі, частину областей може підтопити на Великдень.

14-17 квітня можливе затоплення заплавних територій та часткове затоплення прируслових територій у ряді прирічкових населених пунктів у Черкаській, Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській областях.

Автор:
Альона Чернецька