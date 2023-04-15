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Суспільство
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У трьох областях - масштабні підтоплення (ФОТО)

підтоплення дснс
У Волинській, Рівненській і Черкаській областях підтопило понад 10 тис. 500 га сільгоспугідь. Фото: ДСНС

У Волинській, Рівненській і Черкаській областях підтопило понад 10 тис. 500 га сільгоспугідь. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

У зв‘язку з ситуацією, порушено транспортне сполучення до 30 населених пунктів: Чернігівська – 29 та Київська – 1. Організовано об’їзд до цих населених пунктів.

Рятувальники з початку робіт:

  • перевезли  через водні перешкоди понад 1 тис. осіб;
  • відкачали близько 10 тис. м куб. води з 74 домогосподарств;
  • підвезли для потреб постраждалого населення 24,1 тонни питної води та 230 кг продуктів харчування.
Фото 2 — У трьох областях - масштабні підтоплення (ФОТО)
Фото: ДСНС

Загалом, на території Волинської, Київської, Рівненської, Черкаської та Чернігівської областей- сезонне  підняття рівня води в межах річок Дніпро, Десна, Сейм, Прип’ять, Горинь та Західний Буг.

Як вчора повідомляли в Укргідрометцентрі, частину областей може підтопити на Великдень.

14-17 квітня можливе затоплення заплавних територій та часткове затоплення прируслових територій у ряді прирічкових населених пунктів у Черкаській, Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській областях.

Синоптики застерігають про червоний рівень небезпеки у цих регіонах.

У Запорізькій області - помаранчевий рівень небезпеки.

"14-17 квітня, внаслідок значних скидів води при пропуску весняного водопілля через водосховища Дніпровського каскаду, можливе початкове затоплення заплавних ділянок вздовж Каховського водосховища у ряді прирічкових населених пунктів у Запорізькій області", - йдеться в повідомленні.

Рятувальники та місцеві органи влади радять жителям цих територій та тих, хто проживає поряд із водоймами, підготуватись:

  • Перенести найцінніші речі на верхні поверхи будівель або горища;
  • Бути готовими вимкнути електрику/газ, усі побутові прилади;
  • Підготувати цінні речі та документи на випадок, якщо доведеться на якийсь час залишити будинок;
  • Подбати про домашніх тварин.

Зазначимо, є чотири рівні небезпеки метеорологічних умов: зелений – погодні умови не становлять загрози, жовтий – потенційно небезпечні умови; помаранчевий – небезпечні погодні умови; червоний – погодні умови вкрай небезпечні.

Автор:
Альона Чернецька