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У трьох областях - масштабні підтоплення (ФОТО)
У Волинській, Рівненській і Черкаській областях підтопило понад 10 тис. 500 га сільгоспугідь. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.
У зв‘язку з ситуацією, порушено транспортне сполучення до 30 населених пунктів: Чернігівська – 29 та Київська – 1. Організовано об’їзд до цих населених пунктів.
Рятувальники з початку робіт:
- перевезли через водні перешкоди понад 1 тис. осіб;
- відкачали близько 10 тис. м куб. води з 74 домогосподарств;
- підвезли для потреб постраждалого населення 24,1 тонни питної води та 230 кг продуктів харчування.
Загалом, на території Волинської, Київської, Рівненської, Черкаської та Чернігівської областей- сезонне підняття рівня води в межах річок Дніпро, Десна, Сейм, Прип’ять, Горинь та Західний Буг.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Як вчора повідомляли в Укргідрометцентрі, частину областей може підтопити на Великдень.
14-17 квітня можливе затоплення заплавних територій та часткове затоплення прируслових територій у ряді прирічкових населених пунктів у Черкаській, Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській областях.
Синоптики застерігають про червоний рівень небезпеки у цих регіонах.
У Запорізькій області - помаранчевий рівень небезпеки.
"14-17 квітня, внаслідок значних скидів води при пропуску весняного водопілля через водосховища Дніпровського каскаду, можливе початкове затоплення заплавних ділянок вздовж Каховського водосховища у ряді прирічкових населених пунктів у Запорізькій області", - йдеться в повідомленні.
Рятувальники та місцеві органи влади радять жителям цих територій та тих, хто проживає поряд із водоймами, підготуватись:
- Перенести найцінніші речі на верхні поверхи будівель або горища;
- Бути готовими вимкнути електрику/газ, усі побутові прилади;
- Підготувати цінні речі та документи на випадок, якщо доведеться на якийсь час залишити будинок;
- Подбати про домашніх тварин.
Зазначимо, є чотири рівні небезпеки метеорологічних умов: зелений – погодні умови не становлять загрози, жовтий – потенційно небезпечні умови; помаранчевий – небезпечні погодні умови; червоний – погодні умови вкрай небезпечні.