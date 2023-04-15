В трех областях – масштабные подтопления (ФОТО)

В Волынской, Ровенской и Черкасской областях подтопило более 10 500 га сельхозугодий. Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

В связи с ситуацией нарушено транспортное сообщение до 30 населенных пунктов: Черниговская – 29 и Киевская – 1. Организован объезд в эти населенные пункты.

Спасатели с начала работ:

перевезли через водные препятствия более 1 тыс. человек;

откачали около 10 тыс. куб. воды из 74 домохозяйств;

подвезли для нужд пострадавшего населения 24,1 тонн питьевой воды и 230 кг продуктов питания.

Фото: ГСЧС

В целом, на территории Волынской, Киевской, Ровенской, Черкасской и Черниговской областей - сезонное повышение уровня воды в пределах рек Днепр, Десна, Сейм, Припять, Горынь и Западный Буг.

Как вчера сообщали в Укргидрометцентре, часть областей может подтопить на Пасху.

14-17 апреля возможно затопление пойменных территорий и частичное затопление прирусловых территорий в ряде приречных населенных пунктов в Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской областях.

Синоптики предостерегают о красном уровне опасности в этих регионах.

В Запорожской области – оранжевый уровень опасности.

"14-17 апреля, в результате значительных сбросов воды при пропуске весеннего половодья через водохранилища Днепровского каскада, возможно начальное затопление пойменных участков вдоль Каховского водохранилища в ряде приречных населенных пунктов в Запорожской области", - говорится в сообщении.

Спасатели и местные органы власти советуют жителям этих территорий и проживающих рядом с водоемами подготовиться :

Перенести самые ценные вещи на верхние этажи построек или чердаки;

Быть готовы отключить электричество/газ, все бытовые приборы;

Подготовить ценные вещи и документы на случай, если придется на время покинуть дом;

Позаботиться о домашних животных.

Отметим, есть четыре уровня опасности метеорологических условий: зеленый – погодные условия не представляют угрозы, желтый – потенциально опасные условия; оранжевый – опасные погодные условия; красный – погодные условия крайне опасны.