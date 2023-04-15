ГОЛОВНИЙ АКТИВ ГОЛОВНИЙ АКТИВ
ТопФінанс-2022 ТопФінанс-2022
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
PATRIOTЫ БИЗНЕСА PATRIOTЫ БИЗНЕСА
Бизнес работает Бизнес работает
Бизнес-фронт Бизнес-фронт
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Категория
Общество
Дата публикации

В трех областях – масштабные подтопления (ФОТО)

подтопление гсчс
В Волынской, Ровенской и Черкасской областях подтопило более 10 500 га сельхозугодий. Фото: ГСЧС

В Волынской, Ровенской и Черкасской областях подтопило более 10 500 га сельхозугодий. Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

В связи с ситуацией нарушено транспортное сообщение до 30 населенных пунктов: Черниговская – 29 и Киевская – 1. Организован объезд в эти населенные пункты.

Спасатели с начала работ:

  • перевезли через водные препятствия более 1 тыс. человек;
  • откачали около 10 тыс. куб. воды из 74 домохозяйств;
  • подвезли для нужд пострадавшего населения 24,1 тонн питьевой воды и 230 кг продуктов питания.
Фото 2 — В трех областях – масштабные подтопления (ФОТО)
Фото: ГСЧС

В целом, на территории Волынской, Киевской, Ровенской, Черкасской и Черниговской областей - сезонное повышение уровня воды в пределах рек Днепр, Десна, Сейм, Припять, Горынь и Западный Буг.

Как вчера сообщали в Укргидрометцентре, часть областей может подтопить на Пасху.

14-17 апреля возможно затопление пойменных территорий и частичное затопление прирусловых территорий в ряде приречных населенных пунктов в Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской областях.

Синоптики предостерегают о красном уровне опасности в этих регионах.

В Запорожской области – оранжевый уровень опасности.

"14-17 апреля, в результате значительных сбросов воды при пропуске весеннего половодья через водохранилища Днепровского каскада, возможно начальное затопление пойменных участков вдоль Каховского водохранилища в ряде приречных населенных пунктов в Запорожской области", - говорится в сообщении.

Спасатели и местные органы власти советуют жителям этих территорий и проживающих рядом с водоемами подготовиться :

  • Перенести самые ценные вещи на верхние этажи построек или чердаки;
  • Быть готовы отключить электричество/газ, все бытовые приборы;
  • Подготовить ценные вещи и документы на случай, если придется на время покинуть дом;
  • Позаботиться о домашних животных.

Отметим, есть четыре уровня опасности метеорологических условий: зеленый – погодные условия не представляют угрозы, желтый – потенциально опасные условия; оранжевый – опасные погодные условия; красный – погодные условия крайне опасны.

Автор:
Альона Чернецкая