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Категория
Общество
Дата публикации

В Киеве существует угроза подтопления: что делать – рекомендации ГСЧС

подтопление, наводнение
Фото: ГСЧС

Из-за вероятного увеличения уровня половодья в Киеве есть риск подтопления отдельных территорий, в основном это касается левобережной части.

Об этом сообщает ГСЧС.

"Речь идет о селах и садово-дачных участках в пойме рек Десна и Днепр (в основном это касается левобережной части), а также вероятны затопления прирусловых участков массива Конча-Заспа", - говорится в сообщении.

Подтопление не будет нести угрозы жилищным массивам и промышленным объектам, но существует вероятность подтопления некоторых пляжей и зон отдыха, а также садово-дачных участков.

Спасатели и местные органы власти советуют жителям этих территорий и проживающих рядом с водоемами подготовиться:
  • Перенести самые ценные вещи на верхние этажи построек или чердаки;
  • Быть готовы отключить электричество/газ, все бытовые приборы;
  • Подготовить ценные вещи и документы на случай, если придется на время покинуть дом;
  • Позаботиться о домашних животных.

В целях налаживания взаимодействия в ближайшее время планируется проведение совместных учений при ликвидации последствий возможных чрезвычайных ситуаций.

В случае чрезвычайной ситуации ГСЧС советует звонить по номеру "101".

Автор:
Михаил Шилин