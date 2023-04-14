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В Киеве существует угроза подтопления: что делать – рекомендации ГСЧС
Из-за вероятного увеличения уровня половодья в Киеве есть риск подтопления отдельных территорий, в основном это касается левобережной части.
Об этом сообщает ГСЧС.
"Речь идет о селах и садово-дачных участках в пойме рек Десна и Днепр (в основном это касается левобережной части), а также вероятны затопления прирусловых участков массива Конча-Заспа", - говорится в сообщении.
Подтопление не будет нести угрозы жилищным массивам и промышленным объектам, но существует вероятность подтопления некоторых пляжей и зон отдыха, а также садово-дачных участков.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Спасатели и местные органы власти советуют жителям этих территорий и проживающих рядом с водоемами подготовиться:
- Перенести самые ценные вещи на верхние этажи построек или чердаки;
- Быть готовы отключить электричество/газ, все бытовые приборы;
- Подготовить ценные вещи и документы на случай, если придется на время покинуть дом;
- Позаботиться о домашних животных.
В целях налаживания взаимодействия в ближайшее время планируется проведение совместных учений при ликвидации последствий возможных чрезвычайных ситуаций.
В случае чрезвычайной ситуации ГСЧС советует звонить по номеру "101".