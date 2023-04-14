У Києві існує загроза підтоплення: що робити – рекомендації ДСНС

Через ймовірне збільшення рівня водопілля в Києві є ризик підтоплення окремих територій, в основному це стосується лівобережної частини.

Про це повідомляє ДСНС.

"Йдеться про села та садово-дачні ділянки в заплаві річок Десна та Дніпро (в основному це стосується лівобережної частини), а також вірогідними є затоплення прируслових ділянок масиву Конча-Заспа", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що підтоплення е не буде нести загрози житловим масивам та промисловим об'єктам, але існує імовірність підтоплення деяких пляжів та зон відпочинку, а також садово-дачних ділянок.

Рятувальники та місцеві органи влади радять жителям цих територій та тих, хто проживає поряд із водоймами, підготуватись:

Перенести найцінніші речі на верхні поверхи будівель або горища;

Бути готовими вимкнути електрику/газ, усі побутові прилади;

Підготувати цінні речі та документи на випадок, якщо доведеться на якийсь час залишити будинок;

Подбати про домашніх тварин.

З метою налагодження взаємодії найближчим часом планується проведення спільних навчань під час ліквідації наслідків можливих надзвичайних ситуацій.

У разі виникнення надзвичайної ситуації ДСНС радить телефонувати за номером "101".