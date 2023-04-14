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У Києві існує загроза підтоплення: що робити – рекомендації ДСНС
Через ймовірне збільшення рівня водопілля в Києві є ризик підтоплення окремих територій, в основному це стосується лівобережної частини.
Про це повідомляє ДСНС.
"Йдеться про села та садово-дачні ділянки в заплаві річок Десна та Дніпро (в основному це стосується лівобережної частини), а також вірогідними є затоплення прируслових ділянок масиву Конча-Заспа", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що підтоплення е не буде нести загрози житловим масивам та промисловим об'єктам, але існує імовірність підтоплення деяких пляжів та зон відпочинку, а також садово-дачних ділянок.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Рятувальники та місцеві органи влади радять жителям цих територій та тих, хто проживає поряд із водоймами, підготуватись:
- Перенести найцінніші речі на верхні поверхи будівель або горища;
- Бути готовими вимкнути електрику/газ, усі побутові прилади;
- Підготувати цінні речі та документи на випадок, якщо доведеться на якийсь час залишити будинок;
- Подбати про домашніх тварин.
З метою налагодження взаємодії найближчим часом планується проведення спільних навчань під час ліквідації наслідків можливих надзвичайних ситуацій.
У разі виникнення надзвичайної ситуації ДСНС радить телефонувати за номером "101".