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Общество
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Часть областей может подтопить на Пасху

затопление пасха
Часть областей может подтопить на Пасху. Фото: ГСЧС

14-17 апреля возможно затопление пойменных территорий и частичное затопление прирусловых территорий в ряде приречных населенных пунктов в Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской областях. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Синоптики предостерегают о красном уровне опасности в этих регионах.

В Запорожской области – оранжевый уровень опасности.

"14-17 апреля, в результате значительных сбросов воды при пропуске весеннего половодья через водохранилища Днепровского каскада, возможно начальное затопление пойменных участков вдоль Каховского водохранилища в ряде приречных населенных пунктов в Запорожской области", - говорится в сообщении.

15-18 апреля на реках бассейна Припяти ожидают продолжение повышения уровней воды на 0,1-0,5 м над текущими уровнями и последующее затопление пойм. Затопление коснется населенных пунктов Ковельского и Камень-Каширского районов Волынской области. Возможно достижение отметки затопления сельхозугодий и хозяйственных построек в Луцком районе Волынской области и Сарненском районе Ровенской области .

Фото 2 — Часть областей может подтопить на Пасху
Данные: Украинский гидрометеорологический центр

Напомним, вчера синоптики предупредили, что в Киеве возможен увеличенный уровень половодья вследствие осадков, что создает риск подтопления отдельных территорий в Киевской области.

Спасатели и местные органы власти советуют жителям этих территорий и проживающих рядом с водоемами подготовиться :

  • Перенести самые ценные вещи на верхние этажи построек или чердаки;
  • Быть готовы отключить электричество/газ, все бытовые приборы;
  • Подготовить ценные вещи и документы на случай, если придется на время покинуть дом;
  • Позаботиться о домашних животных.

Отметим, есть четыре уровня опасности метеорологических условий: зеленый – погодные условия не представляют угрозы, желтый – потенциально опасные условия; оранжевый – опасные погодные условия; красный – погодные условия крайне опасны.

Автор:
Альона Чернецкая