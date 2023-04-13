Киевщину может подтопить - какие районы коснется

В Киеве прогнозируют увеличенный уровень половодья в результате осадков, что создает риск подтопления отдельных территорий. Об этом предупреждают в Киевской городской государственной администрации в Telegram.

По прогнозам синоптиков, в конце апреля-начале мая ожидаются обильные дожди.

В КГГА подчеркивают, что ожидаемые максимальные уровни половодья не несут угрозы промышленным объектам и жилым массивам.

Но под опасность попадают некоторые пляжи и зоны отдыха, а также некоторые садово-дачные участки. Речь идет о селах Осещина, Погребы, Хотяновка, Троещина, Гнедин, Вишенки и поймы Днепра на юге столицы.

Возможны частичные затопления территорий на дачных массивах: Воскресенские Сады, Русановские Сады, Осокорки, Позняки, Вишенки. Возможно частичное подтопление в пределах частной и садово-дачной застройки на левом берегу Днепра – в районе Южного моста, а также залив Берковщина. Возможно затопление прирусловых участков массива Конча-Заспа.”, - пишут в КГГА.

В КГГА заверили, что столичные службы мониторят ситуацию и готовы использовать все необходимые средства, если возникнет угроза подтоплений.

Ранее украинский гидрометеорологический центр сообщил, что в Киеве и районах Киевской области ожидается затопление.

Речь идет о ІІ уровне опасности – оранжевый.

“13-14 апреля, в результате пропуска весеннего половодья через Киевскую ГЭС, на р. Днепр в г. Киеве, Вышгородском, Броварском и Бориспольском районах Киевской области будет отмечаться затопление пойменных территорий и начальное затопление низких участков садово-дачной застройки, приусадебных участков в рядах населенных пунктов” – написали в сообщении.

При оранжевом уровне возможно частичное затопление и повреждение отдельных объектов инфраструктуры (местной коммунальной, энергетической, транспортной, гидротехнической, промышленной), усложняется транспортное сообщение и жизнедеятельность населения на отдельных территориях.

Напомним, есть четыре уровня опасности метеорологических условий: зеленый – погодные условия не представляют угрозы, желтый – потенциально опасные условия; оранжевый – опасные погодные условия; красный – погодные условия крайне опасны.