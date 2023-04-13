Київщину може підтопити - які райони зачепить

У Києві прогнозують збільшений рівень водопілля внаслідок опадів, це створює ризик підтоплення окремих територій. Про це попереджають у Київській міській державній адміністрації у Telegram.

За прогнозами синоптиків, наприкінці квітня-на початку травня очікуються рясні дощі.

У КМДА підкреслюють, що очікувані максимальні рівні водопілля не несуть загрози промисловим об’єктам і житловим масивам.

Втім під небезпеку потрапляють деякі пляжі та зони відпочинку, а також деякі садово-дачні ділянок. Йдеться про села Осещина, Погреби, Хотянівка, Троєщина, Гнідин, Вишеньки та заплави Дніпра на півдні столиці.

“Можливі часткові затоплення територій на дачних масивах: Воскресенські Сади, Русанівські Сади, Осокорки, Позняки, Вишеньки. Можливе часткове підтоплення у межах приватної та садово-дачної забудови на лівому березі Дніпра – в районі Південного мосту, а також затоки Берковщина. Вірогідними є затоплення прируслових ділянок масиву Конча-Заспа.”, - пишуть в КМДА.

У КМДА запевнили, що столичні служби моніторять ситуацію та готові застосувати усі необхідні засоби, якщо виникне загроза підтоплень.

Раніше Український гідрометеорологічний центр повідомив, що у Києві і районах Київської області очікується затоплення.

Йдеться про ІІ рівень небезпеки – помаранчевий.

“13-14 квітня, внаслідок пропуску весняного водопілля через Київську ГЕС, на р. Дніпро у м. Києві, Вишгородському, Броварському та Бориспільському районах Київської області відмічатиметься затоплення заплавних територій та початкове затоплення низьких ділянок садово-дачної забудови, присадибних ділянок у ряді прирічкових населених пунктів” - написали в повідомленні.

При помаранчевому рівні можливе часткове затоплення та пошкодження окремих об’єктів інфраструктури (місцевої комунальної, енергетичної, транспортної, гідротехнічної, промислової), ускладнюється транспортне сполучення та життєдіяльність населення на окремих територіях.

Нагадаємо, є чотири рівні небезпеки метеорологічних умов: зелений – погодні умови не становлять загрози, жовтий – потенційно небезпечні умови; помаранчевий – небезпечні погодні умови; червоний – погодні умови вкрай небезпечні.