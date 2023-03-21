В Україні очікуються затоплення - на три дні оголосили помаранчеву небезпеку

В Укргідрометцентрі попереджають про підвищення рівня води на Чернігівщині. У частині області - помаранчевий (II) рівень небезпеки.

“20-23 березня на ділянці Десни Новгород-Сіверський - Макошине, внаслідок розвитку водопілля, продовжуватиметься ріст рівнів води з добовою інтенсивністю 2-8 см, очікується вихід води на заплаву у створі поста Новгород-Сіверський, порушення транспортного сполучення з населеними пунктами вздовж Десни (Новгород-Сіверський, Корюківський райони Чернігівської області)”, - йдеться у повідомленні.

На Чернігівщині оголосили помаранчевий рівень небезпеки. Дані: Український гідрометеорологічний центр

Також 18-20 березня у Ковельському районі на Волині при подальшому пiдвищеннi рiвнiв води на 1-5 см за добу продовжиться затоплення заплав, сiльськогосподарських угiдь та господарських споруд.

При помаранчевому рівні можливе часткове затоплення та пошкодження окремих об’єктів інфраструктури (місцевої комунальної, енергетичної, транспортної, гідротехнічної, промислової), ускладнюється транспортне сполучення та життєдіяльність населення на окремих територіях.

Нагадаємо, є чотири рівні небезпеки метеорологічних умов: зелений – погодні умови не становлять загрози, жовтий – потенційно небезпечні умови; помаранчевий – небезпечні погодні умови; червоний – погодні умови вкрай небезпечні.

Зазначимо, цього тижня дощитиме на території майже всієї України. До вихідних опади ставатимуть інтенсивнішими, місцями можливі грози. Втім температура впродовж цього періоду буде суттєво вищою за середні багаторічні показники і відповідатиме середині квітня. Проте, за словами синоптика Наталки Діденко, з 28 березня прийде похолодання.

Нагадаємо, що у січні 2023 року Чернігівщина постраждала від найбільшого паводку за 129 років. Тоді підтопило 130 домогосподарств. Через місяць, у лютому, під небезпекою від підняття води опинилася Чернігівська та Київська області.