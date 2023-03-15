У Раді повідомили, коли у деяких регіонах можна буде завершувати опалювальний сезон

З 20 березня у низці регіонів можна буде завершувати опалювальний сезон через потепління.

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Про це заявив голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус.

"В Україну поступово приходить тепла весняна погода. Враховуючи прогноз погоди, з понеділка у деяких регіонах можна завершувати опалювальний сезон та зекономити енергоресурси, зокрема газ",- зазначив він.

За його словами, також внаслідок потепління в Україні суттєво знижується споживання електроенергії. Збільшуються денні профіцити, адже зростає генерація сонячних електростанцій.

При цьому Герус додав, що через пошкодження мереж обмеження у подачі електроенергії останніми днями були у Києві, Харкові, Житомирі, Одесі.

"Це ще раз підкреслює актуальність ідеї розподіленої генерації - електростанції мають бути максимально наближені до зон споживання. У випадку міст - це дахи будинків, які можуть використовуватися для СЕС", - наголосив він.

Нагадаємо, що російські окупанти почали проводити масовані атаки на українську енергетичну систему восени 2022 року. Низка обʼєктів були пошкоджені, через що застосовувалися відключення світла.

Наприкінці січня "Нафтогаз України" повідомив про початок підготовки до опалювального сезону 2023-2024 років. Також компанія запроваджує новий підхід у підготовці до опалювальних сезонів із циклом планування на два роки вперед.