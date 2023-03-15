В Раде сообщили, когда в некоторых регионах можно будет завершать отопительный сезон

С 20 марта в ряде регионов можно будет завершать отопительный сезон из-за потепления.

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Об этом заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус.

"В Украину постепенно приходит теплая весенняя погода. Учитывая прогноз погоды, с понедельника в некоторых регионах можно завершать отопительный сезон и сэкономить энергоресурсы, в том числе газ", - отметил он.

По его словам, также в результате потепления в Украине существенно снижается потребление электроэнергии. Увеличиваются дневные профициты, ведь растет генерация солнечных электростанций.

При этом Герус добавил, что из-за повреждений сетей ограничения подачи электроэнергии в последние дни были в Киеве, Харькове, Житомире, Одессе.

"Это еще раз подчеркивает актуальность идеи распределенной генерации – электростанции должны быть максимально приближены к зонам потребления. В случае городов – это крыши домов, которые могут использоваться для СЭС", – подчеркнул он.

Напомним, что российские оккупанты начали проводить массированные атаки на украинскую энергетическую систему осенью 2022 года. Ряд объектов был поврежден, из-за чего применялись отключения света.

В конце января "Нафтогаз Украины" сообщил о начале подготовки к отопительному сезону 2023-2024 годов. Также компания внедряет новый подход в подготовке к отопительным сезонам с циклом планирования на два года вперед.