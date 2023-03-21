В Украине ожидаются затопления – на три дня объявили оранжевый уровень опасности

В Укргидрометцентре предупреждают о повышении уровня воды в Черниговской области. В части области – оранжевый (II) уровень опасности.

“20-23 марта на участке Десны Новгород-Северский - Макошино, в результате развития половодья, будет продолжаться рост уровней воды с суточной интенсивностью 2-8 см, ожидается выход воды на пойму в створе поста Новгород-Северский, нарушение транспортного сообщения с населенными пунктами вдоль Десны (Новгород-Северский, Корюковский районы Черниговской области)», – говорится в сообщении.

В Черниговской области объявили оранжевый уровень опасности. Данные: Украинский гидрометеорологический центр

Также 18-20 марта в районе Ковеля на Волыни при дальнейшем повышении уровней воды на 1-5 см в сутки продолжится затопление заводей, сельскохозяйственных угодий и хозяйственных сооружений.

Напомним, при оранжевом уровне возможно частичное затопление и повреждение отдельных объектов инфраструктуры (местной коммунальной, энергетической, транспортной, гидротехнической, промышленной), усложняется транспортное сообщение и жизнедеятельность населения на отдельных территориях.

Есть четыре уровня опасности метеорологических условий: зеленый – погодные условия не представляют угрозы, желтый – потенциально опасные условия; оранжевый – опасные погодные условия; красный – погодные условия крайне опасны.

Отметим, на этой неделе будет дождь на территории почти всей Украины. К выходным осадки будут интенсивнее, местами возможны грозы. Впрочем температура в течение этого периода будет существенно выше средних многолетних показателей и будет соответствовать середине апреля. Однако, по словам синоптика Наталии Диденко, с 28 марта придет похолодание.

Напомним, что в январе 2023 года Черниговщина пострадала от крупнейшего за 129 лет паводка. Тогда подтопило 130 домохозяйств. Через месяц, в феврале, под опасностью поднятия воды оказались Черниговская и Киевская области .