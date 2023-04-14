Частину областей може підтопити на Великдень

14-17 квітня можливе затоплення заплавних територій та часткове затоплення прируслових територій у ряді прирічкових населених пунктів у Черкаській, Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській областях. Про це попередили в Укргідрометцентрі.

Синоптики застерігають про червоний рівень небезпеки у цих регіонах.

У Запоразькій області - помаранчевий рівень небезпеки.

"14-17 квітня, внаслідок значних скидів води при пропуску весняного водопілля через водосховища Дніпровського каскаду, можливе початкове затоплення заплавних ділянок вздовж Каховського водосховища у ряді прирічкових населених пунктів у Запорізькій області", - йдеться в повідомленні.

15-18 квiтня на рiчках басейну Прип'ятi очiкують продовження підвищення рiвнiв води на 0,1-0,5 м над поточними рiвнями і подальше затоплення заплав. Затоплення торкнеться населених пунктах Ковельського та Камiнь-Каширського районiв Волинської областi. Можливе досягнення вiдмiтки затоплення сільгоспугідь та господарських споруд в Луцькому районi Волинської областi та Сарненському районi Рiвненської областi.

Дані: Український гідрометеорологічний центр

Нагадаємо, вчора синоптики попередили, що у Києві можливий збільшений рівень водопілля внаслідок опадів, це створює ризик підтоплення окремих територій на Київщині.

Рятувальники та місцеві органи влади радять жителям цих територій та тих, хто проживає поряд із водоймами, підготуватись:

Перенести найцінніші речі на верхні поверхи будівель або горища;

Бути готовими вимкнути електрику/газ, усі побутові прилади;

Підготувати цінні речі та документи на випадок, якщо доведеться на якийсь час залишити будинок;

Подбати про домашніх тварин.

Зазначимо, є чотири рівні небезпеки метеорологічних умов: зелений – погодні умови не становлять загрози, жовтий – потенційно небезпечні умови; помаранчевий – небезпечні погодні умови; червоний – погодні умови вкрай небезпечні.