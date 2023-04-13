В Киеве верующим на Пасху разрешили остаться на ночные молебны в храмах: какие условия

В Киеве верующие, которые пришедшие на службу до начала комендантского часа, смогут оставаться в храме на всю ночь. Однако покидать храмы во время комендантского часа запрещено.

Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

По предварительному графику храмы и соборы будут открыты для всех верующих для вечерних и утренних молебнов 15-го и 16-го апреля. 15 апреля вечерние молебны проведут в период с 15:00 до 23:00, а 16 апреля запланированные утренние молебны – в период с 05:00 до 18:00.

Комендантский час продлится как обычно с 00:00 до 05:00.

"Впрочем, введенный комендантский час не делает невозможным проведение ночного богослужения в церквях. Верующие, которые пришли на службу до начала комендантского часа, могут оставаться в храме на всю ночь, до завершения комендантского часа. По завершению комендантского часа люди также могут посетить церкви и освятить пасхальную корзину. Покидать храмы и находиться на улицах или других общественных местах во время комендантского часа - запрещено", - отметил Попко.

Кроме того, все верующие, которые решат посетить ночные молебны в храмах, должны самостоятельно узнать расположение ближайшего укрытия.

"При объявлении воздушной тревоги и священнослужители, и посетители должны обязательно перейти в ближайшее сооружение гражданской защиты", - подчеркнул начальник КГВА.

Напомним, в 2023 году Пасха по юлианскому календарю приходится на 16 апреля. В этот день в Киеве комендантский час не будет отменяться и будет действовать с 00:00 до 05:00.