У Києві вірянам на Великдень дозволили залишитися на нічні молебні в храмах: які умови

У Києві віряни, які прийшли на службу до початку комендантської години, зможуть залишатися в храмі на всю ніч. Проте залишати храми під час комендантської години заборонено.

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

За попереднім графіком, храми та собори будуть відкриті для усіх вірян для вечірніх та ранкових молебнів 15-го та 16-го квітня. 15 квітня вечірні молебні проведуть в період з 15:00 до 23:00, а 16 квітня заплановані ранкові молебні - в період з 05:00 до 18:00 год.

Комендантська година триватиме як завжди з 00:00 до 05:00.

"Проте, запроваджена комендантська година не унеможливлює проведення нічного богослужіння у церквах. Віряни, які прийшли на службу до початку комендантської години, можуть залишатися в храмі на всю ніч, до завершення комендантської години. По завершенню комендантської години люди також можуть відвідати церкви і освятити великодній кошик. Залишати храми і знаходитися на вулицях чи інших громадських місцях під час комендантської години - заборонено", - зазначив Попко.

Крім того, усі віряни, які вирішать відвідати нічні молебні в храмах, мають самостійно дізнатися про розташування найближчого укриття.

"При оголошені повітряної тривоги і священослужителі, і відвідувачі мають обов’язково перейти до найближчої споруди цивільного захисту", - наголосив начальник КМВА.

Нагадаємо, у 2023 році Великдень за юліанським календарем припадає на 16 квітня. Цього дня в Києві комендантська година не скасовуватиметься і діятиме з 00:00 до 05:00.