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Общество
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900 домохозяйств пострадали от подтоплений (ФОТО)

затопило гсчс
900 домохозяйств пострадали от подтоплений. Фото: ГСЧС

900 домохозяйств пострадали от подтоплений. Также подтопило 225 домов, из них – 187 дачных. Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Больше всего пострадали  Волынская, Ровенская и Черкасская области: подтоплено 10 747 га сельхозугодий.

“Наблюдается сезонное повышение уровня воды в пределах рек Днепр, Десна, Сейм, Припять, Горынь и Западный Буг на территориях Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Ровенской, Полтавской, Черкасской и Черниговской областей. В настоящее время гидрологическая ситуация контролируемая", - заявили в ГСЧС.

Нарушено транспортное сообщение в 30 населенных пунктов: Черниговская – 29 и Киевская – 1.

Фото 2 — 900 домохозяйств пострадали от подтоплений (ФОТО)
Фото: ГСЧС

Спасателями с начала работ:

  1. подвезено для нужд пострадавшего населения 24,1 тонн питьевой воды и 260 кг продуктов питания;
  2. перевезено через водные препятствия 1 тыс. 344 человека, эвакуировано 22 гражданина;
  3. откачано 10 тыс. 570 м куб. воды из 79 домохозяйств.

Напомним, вчера в ГСЧС сообщили о масштабных подтоплениях в трех областях.

Как ранее сообщали в Укргидрометцентре, часть областей может подтопить на Пасху.

14-17 апреля возможно затопление пойменных территорий и частичное затопление прирусловых территорий в ряде приречных населенных пунктов в Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской областях.

Автор:
Альона Чернецкая