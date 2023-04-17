В Киеве ожидается пик весеннего паводка: до критического уровня воды остается полметра

По данным синоптиков, пик весеннего паводка в Киеве ожидается 22 апреля. Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

В этом году уровень воды превышает прошлогодний на 0,5-1 метр.

В настоящее время зафиксировано подтопление пойменных территорий, которые почти каждый год подтапливаются во время весеннего половодья. Речь идет об островах парка "Муромец", Гидропарке, Трухановом острове, заливе Галерна, Корчеватом, частных участках в районе Осокорков.

Главной причиной подтоплений называют весеннее половодье и регулярные осадки, которые привели к увеличению воды в реках.

Кроме того, уровень Днепра в Киеве всегда регулировался за счет работы каскада днепровских ГЭС. Однако Каховская ГЭС сейчас не работает в полном технологическом режиме – скорректировать эту ситуацию пытаются за счет других плотин.

В настоящее время уровень воды в Днепре составляет 9359 см по Балтийской системе высот. Критическим уровнем является 9415 см.

В Департаменте муниципальной безопасности КГГА отметили, что до критического уровня воды остается еще 50-60 см. В связи с тем, что вода может достичь его, проходят дополнительные тренировки сил гражданской защиты, спасателей и всех служб, которые могут быть вовлечены в оказание помощи жителям.

Кроме того, КГГА проинформировала, что если последствия наводнения повлекли за собой повреждение имущества или другой ущерб предприятиям, такие случаи будут рассматриваться в рамках работы районных комиссий техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.